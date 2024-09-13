Patara Antik Kenti'nde Kore Edebiyatı Festivali düzenlendi
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Kore'nin kültürünü, toplum yapısını, yemeklerini, müziğini, sinemasını ve edebiyatını içeren Kore Edebiyatı Festivali gerçekleştirildi.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Kore'nin kültürünü, toplum yapısını, yemeklerini, müziğini, sinemasını ve edebiyatını içeren Kore Edebiyatı Festivali gerçekleştirildi.
Festivalde Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı mezunlarınca hazırlanan Kore yemekleri, katılımcılara sunuldu.
Organizasyonda Cheon Myeong-Kwan'ın eseri "Balina" okundu. İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı öğrencileri Nur Gültekin ve Tuğçe Apaydın, ülkeye özgü geleneksel kıyafeti Hanboklarla Kore yelpaze dansı yapıldı.
Üç gün süren festival kapsamında Patara Antik Kenti ile Likya Birliği Parlamento binası hakkında da katılımcılara bilgi verildi.
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