Patara Antik Kenti'nde Kore Edebiyatı Festivali düzenlendi

Üç gün süren festival kapsamında Patara Antik Kenti ile Likya Birliği Parlamento binası hakkında da katılımcılara bilgi verildi.

Organizasyonda Cheon Myeong-Kwan'ın eseri "Balina" okundu. İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı öğrencileri Nur Gültekin ve Tuğçe Apaydın, ülkeye özgü geleneksel kıyafeti Hanboklarla Kore yelpaze dansı yapıldı.

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