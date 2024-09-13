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        İstanbul'da trafik kazasında ölen polis memuru, Antalya'da toprağa verildi

        İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:20
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        İstanbul'da trafik kazasında ölen polis memuru, Antalya'da toprağa verildi
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        İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da defnedildi.

        Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Burada yapılan törene Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ile mesai arkadaşları ile askerler katıldı.

        Helallik alınıp dua edildikten sonra Işık'ın tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

        Işık'ın cenazesi Memurevleri Camisi'nde kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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