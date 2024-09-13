Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanı İranlı yönetmen Kalari oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın jüri başkanlığını İranlı yönetmen Mahmoud Kalari üstlenecek.

Antalya'da 5-12 Ekim tarihlerinden gerçekleştirilecek festival ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Festival kapsamında Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nın jüri başkanlığına Kalari getirildi.

Sinema kariyerine 1988 yapımı "Frosty Roads" filmiyle başlayan Kalari, Abbas Kiyarüstemi, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi ve Asghar Farhadi başta olmak üzere İran sinemasında ünlü isimlerle çalıştı.