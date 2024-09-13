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        Türk Kızılayı, STK'lara ilk yardım ve farkındalık semineri verdi

        Türk Kızılayı Antalya şubesince, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:24
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        Türk Kızılayı, STK'lara ilk yardım ve farkındalık semineri verdi
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        Türk Kızılayı Antalya şubesince, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenlendi.

        Antalya'da AFAD Akdeniz Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 25 Sivil Toplum Kuruluşu üyesinin katıldığı akreditasyon, koordinasyon kampı düzenlendi.

        Kamp kapsamında 404 katılımcıya ilk yardım ve farkındalık hakkında seminer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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