Türk Kızılayı, STK'lara ilk yardım ve farkındalık semineri verdi
Türk Kızılayı Antalya şubesince, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenlendi.
Türk Kızılayı Antalya şubesince, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenlendi.
Antalya'da AFAD Akdeniz Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 25 Sivil Toplum Kuruluşu üyesinin katıldığı akreditasyon, koordinasyon kampı düzenlendi.
Kamp kapsamında 404 katılımcıya ilk yardım ve farkındalık hakkında seminer verildi.
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