GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Fadim Temirhanoğulları'nın (52) evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı eşi S.T. ile araçla kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.İ. ise serbest bırakıldı.

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