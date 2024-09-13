GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Fadim Temirhanoğulları'nın (52) evinde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı eşi S.T. ile araçla kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.İ. ise serbest bırakıldı.
- Olay
Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları, birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis ekipleri, katil zanlısı S.T. ile araçla kendisine yardım ettiği ileri sürülen F.İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı.
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