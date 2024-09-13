Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yoldan çıkan servis otobüsündeki 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yoldan çıkan servis otobüsündeki 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde B.A.Ü. idaresindeki 07 AOY 761 plakalı otel servis otobüsü, yoldan çıkarak şarampole indi.

        Otobüs, şarampolde bulunan çalılıklara takılarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 7 otel çalışanı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü B.A.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Petro'dan Musk: "Nazi yanlısı"
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Antalya Havalimanı'nda 8 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda 8 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı (3)
        Eş katili ile yardım eden arkadaşı yakalandı (3)
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan...
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan...
        Türk Kızılayı, STK'lara ilk yardım ve farkındalık semineri verdi
        Türk Kızılayı, STK'lara ilk yardım ve farkındalık semineri verdi
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanı...
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanı...
        İstanbul'da trafik kazasında ölen polis memuru, Antalya'da toprağa verildi
        İstanbul'da trafik kazasında ölen polis memuru, Antalya'da toprağa verildi