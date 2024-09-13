Antalya Havalimanı'nda 8 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 26,5 milyonu aştı

Antalya Havalimanı'nda ağustosta yaklaşık 6 milyon, 8 ayda ise 26 milyon 629 bin yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, havalimanının geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre Antalya Havalimanı'nda geçen ay, iç hat yolcu trafiği 581 bin 182, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 305 bin 280 oldu. Ağustosta toplam 5 milyon 886 bin 462 yolcuya hizmet verildi.

Geçen ay Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 3 bin 934, dış hatlarda 28 bin 586 olmak üzere toplamda 32 bin 520'ye ulaştı.