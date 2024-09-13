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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:01
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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahalesiyle söndürme çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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