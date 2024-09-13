Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisinin müdahalesiyle söndürme çalışmaları sürüyor.
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