GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ormanlık alan ve 1 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 5 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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