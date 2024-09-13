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        Antalya'da 2 kişi sosyal medyadaki müstehcen yayınları nedeniyle tutuklandı

        Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:11 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:20
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        Antalya'da 2 kişi sosyal medyadaki müstehcen yayınları nedeniyle tutuklandı
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        Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan E.K. ile A.S'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılar E.K. ile A.S, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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