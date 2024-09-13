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        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bucaspor 1928'in santrafor oyuncusu Arda Usluoğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:48
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        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Bucaspor 1928'in santrafor oyuncusu Arda Usluoğlu'nu kadrosuna kattı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son gününde Bucaspor 1928'in 17 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Usluoğlu'nu 3 yıllık renklerine bağladıklarını söyledi.

        Genç oyuncuyu geçen sezon da çok istediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bucaspor 1928 Kulübü başkanına çok teşekkür ediyorum. Onlar da Alanyaspor'u tercih etti. Arda gelecek vaat eden bir oyuncu. Hedefleri doğrultusunda Alanyaspor Kulübü'ne gelmesi çok önemli. Arda'nın önünde uzun bir yol var. Alanyaspor onun yeni evi. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Arda Usluoğlu ise Alanyaspor camiasına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Alanyaspor gibi çok değerli bir camia beni tercih ettiği için ayrıca mutluyum. Saha içinde ve saha dışında gereken her şeyi Alanyaspor'a yakışacak şekilde gerçekleştireceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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