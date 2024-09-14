Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Festival kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belirlendi.

Buna göre, jüri başkanlığını İranlı yönetmen Mahmoud Kalari'nin üsteleneceği yarışmanın jürisinde sinema eleştirmeni Selin Gürel, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, senarist Ludovica Rampoldi ve yönetmen Ayşe Polat yer alacak.