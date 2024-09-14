Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sosyal medyada paylaşılan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan müstehcen görüntüye ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı paylaşımların yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.

        Yapılan araştırmada görüntülerin Alanya ilçesinde çekildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "13 Eylül saat 21.00 sıralarında paylaşılan müstehcenlik içerir görüntüye ilişkin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan araştırmalarda olayın 12 Eylül'de Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleştiği belirlenmiştir. Olayı gerçekleştiren şüphelinin F.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirl...
        Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirl...
        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti
        Alanyaspor, Arda Usluoğlu'nu transfer etti
        ANTALYA İki sosyal medya ünlüsüne 'müstehcenlik' tutuklaması
        ANTALYA İki sosyal medya ünlüsüne 'müstehcenlik' tutuklaması
        İki sosyal medya ünlüsüne 'müstehcenlik' tutuklaması
        İki sosyal medya ünlüsüne 'müstehcenlik' tutuklaması
        Antalya'da 2 kişi sosyal medyadaki müstehcen yayınları nedeniyle tutuklandı
        Antalya'da 2 kişi sosyal medyadaki müstehcen yayınları nedeniyle tutuklandı