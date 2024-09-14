Antalya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde kanala düşen otomobildeki iki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde kanala düşen otomobildeki iki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Çandır Mahallesi'nde A.E.A. idaresindeki 06 BG 3138 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki köprü korkuluklarına çarparak sulama kanalına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ve yolcu F.Ç. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
Sürücü A.E.A. ve F.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil kanalın içerisinden çekici ile çıkartıldı.
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