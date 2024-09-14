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        Antalya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kanala düşen otomobildeki iki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:51
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        Antalya'da kanala düşen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kanala düşen otomobildeki iki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Çandır Mahallesi'nde A.E.A. idaresindeki 06 BG 3138 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki köprü korkuluklarına çarparak sulama kanalına düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ve yolcu F.Ç. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

        Sürücü A.E.A. ve F.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.

        Otomobil kanalın içerisinden çekici ile çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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