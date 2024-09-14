Türk Kızılayı, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verdi

Bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla kutlanan gün dolayısıyla organize edilen seminer, Antalya Spor Lisesi'nde yapıldı.

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