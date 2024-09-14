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        Türk Kızılayı, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verdi

        Türk Kızılayı Antalya şubesi, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:14
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        Türk Kızılayı, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verdi
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        Türk Kızılayı Antalya şubesi, "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında lise öğrencilerine seminer verildi.

        Bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla kutlanan gün dolayısıyla organize edilen seminer, Antalya Spor Lisesi'nde yapıldı.

        Seminerde, Türk Kızılayı Antalya Şubesi ilk yardım eğitim merkezi çalışanları spor ve spor yaralanmaları konusunda öğrencilere bilgi verildi.

        Seminere öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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