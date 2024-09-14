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        Antalya'da otomobilin çarptığı kişi 54 gün sonra yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi 54 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:42
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        Antalya'da otomobilin çarptığı kişi 54 gün sonra yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi 54 gün sonra hayatını kaybetti.

        Çeltikçi Mahallesi'nde 21 Temmuz'da yaya olarak akşam evlerine giden Mehmet Ali Özden ile eşi Emiş Özden'e (61), O.K'nin kullandığı 34 GPU 964 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özden çifti Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve plakası olay yerinde düşen sürücü O.K, bir süre sonra olay yerine gelince jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Manavgat'tan Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Ali Özden (68), 54 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Mehmet Ali Özden'in cenazesi, Manavgat'ın Çeltikçi Mezarlığı'nda defnedilecek.

        Morga cenazeyi teslim almaya gelen oğlu Muharrem Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı ve alkollü araç kullanarak kazayı yapan otomobil sürücünün cezalandırılmasını istedi.

        Babası ve annesinin yolun kenarında yürüdüğü sırada sürücünün gelip, vurup kaçtığını belirten Özden, "Babamı kaybettik. Annemin kırıkları var, hala tedavisi sürüyor. Sürücü babam ve anneme vurup kaçıyor. Eğer kaza anında sürücünün plakası düşmesiydi bugün biz sürücüyü arıyor olacaktık. Bu kişi 2.54 promil alkollü olmasına rağmen kazadan sonra serbest kaldı. En ağır şekilde ceza almasını istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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