Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Y. isimli şüphelin il dışından getireceği sahte alkolü piyasaya süreceğini belirledi.
Şüphelinin kullandığı aracı Döşemealtı ilçesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli T.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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