Antalya'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Şüphelinin kullandığı aracı Döşemealtı ilçesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 4 bin litre sahte içki ele geçirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

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