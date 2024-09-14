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        Antalya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi kamerada

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:48
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        Antalya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi kamerada
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda 6 farklı bisiklet ve elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

        Ekiplerin detaylı güvenlik kamera incelemeleri ve saha çalışmalarında, 6 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen A.D.'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalması birden çok işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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