Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Lige iç sahada 0-0 berabere biten Göztepe maçıyla başlayan Antalya ekibi, ikinci maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Antalyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini üçüncü haftada iç sahada Atakaş Hatayspor'a karşı 3-2'lik skorla kazandı. Akdeniz temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-2 yenildi.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 4 puanla 11. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 4 maçta 7 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

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