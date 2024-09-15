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        Antalya'da akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde akaryakıt istasyonunun kameriyesinde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:13
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        Antalya'da akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu
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        Antalya’nın Aksu ilçesinde akaryakıt istasyonunun kameriyesinde bir kişi ölü bulundu.

        Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, gece saatlerinde bir kişinin kameriyede hareketsiz durduğunu fark etti.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Durmuş Ali Özdere (52) olduğu tespit edildi.

        İstasyona gelen Özdere'nin eşi, polis ekiplerine kocasının hava almak için bir süre önce evden çıktığını söyledi.

        İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, Özdere'nin akaryakıt istasyonunun marketinden çıktıktan sonra sandalyeye oturduğu ve bir süre sonrada rahatsızlanarak hayatını kaybettiği görüldü.

        Araç kiralama işi yaptığı öğrenilen Özdere'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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