Antalya'da akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu

İş yerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede, Özdere'nin akaryakıt istasyonunun marketinden çıktıktan sonra sandalyeye oturduğu ve bir süre sonrada rahatsızlanarak hayatını kaybettiği görüldü.

İstasyona gelen Özdere'nin eşi, polis ekiplerine kocasının hava almak için bir süre önce evden çıktığını söyledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Durmuş Ali Özdere (52) olduğu tespit edildi.

Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, gece saatlerinde bir kişinin kameriyede hareketsiz durduğunu fark etti.

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