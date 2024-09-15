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        Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:11
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        Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Altıntaş Mahallesi'nde 31139 Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ahmet Çekener (22), 6'ncı kattaki iskeledeyken dengesini kaybederek yere düştü.

        İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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