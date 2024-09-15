Antalya'da otomobilin su tankerine çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

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