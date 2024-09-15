Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hwang
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas, Fernandes, Strandberg
Sarı kartlar: Dk. 20 Balkovec, Dk. 28 Makouta, Dk. 38 Lima (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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