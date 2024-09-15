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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:09
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Dk. 79 Janvier), Augusto (Dk. 71 Christian), Efecan Karaca (Dk. 61 Serdar Dursun), Yusuf Özdemir (Dk. 79 Lopes), Hwang (Dk. 61 Cordova)

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 87 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas (Dk. 87 Bamgboye), Fernandes (Dk. 77 Boutobba), Strandberg (Dk. 59 Aboubakar)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Balkovec, Dk. 28 Makouta, Dk. 38 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Massanga (Atakaş Hatayspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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