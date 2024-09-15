Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta (Dk. 79 Janvier), Augusto (Dk. 71 Christian), Efecan Karaca (Dk. 61 Serdar Dursun), Yusuf Özdemir (Dk. 79 Lopes), Hwang (Dk. 61 Cordova)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 87 Cengiz Demir), Görkem Sağlam, Massanga, Diack, Rivas (Dk. 87 Bamgboye), Fernandes (Dk. 77 Boutobba), Strandberg (Dk. 59 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 20 Balkovec, Dk. 28 Makouta, Dk. 38 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Massanga (Atakaş Hatayspor)
ANTALYA
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