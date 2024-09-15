Alanyaspor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sonuç nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, rakip takımdan üstün olmaya çalıştıklarını belirterek, "Duygu olarak aşağıdaydık. Yeni bir teknik ekibe karşı oynamanın zor olduğunu biliyorduk ama bugün açıkçası kendi kendimize iki puan kaybettik. Üzgünüz." dedi.

Bunun bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu anlatan Tekke, "Ama biz daha iyi oynamalıyız. Bunun örneklerini defalarca yaşadık. İyi taraftan baktığımızda ise belki birkaç haftadır içeride mağlup olmuyoruz. Ama camiamıza üç puan kazandırmamız gerekiyor ve puanlar toplamamız lazım. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle işimiz zor olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.