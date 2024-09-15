Antalya'da 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali sona erdi

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörük kültürü üç gün boyunca halk oyunları, müzikleri, yöresel kıyafetleri, el sanatları ve yemekleriyle tanıtıldı.

Festival alanında kurulan çadırlarda Yörük dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. 19 ülkeden gelen Yörükler ve Türkmenler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivale renk kattı.