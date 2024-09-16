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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:27
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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışmada, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin ilçede olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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