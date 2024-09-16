Antalya'da firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmada, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin ilçede olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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