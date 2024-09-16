Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Sedir Mahallesi 725 Sokak'ta bir apartmanın 4. katından dumanlar çıkması üzerine ikamettekiler ve aparmandakiler binayı terk etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
Yangının klima dış ünitesinden çıktığı öğrenildi.
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