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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:14
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        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Sedir Mahallesi 725 Sokak'ta bir apartmanın 4. katından dumanlar çıkması üzerine ikamettekiler ve aparmandakiler binayı terk etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

        Yangının klima dış ünitesinden çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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