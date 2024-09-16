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        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı

        Antalya'nın Demre ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:48
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        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

        Hüseyin B. idaresindeki 07 BSB 052 plakalı tur minibüsü, D-400 kara yolu Gürses Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araçta bulunan Marina Shevkodlis, Ainur Oyssembayeva, Gaukhar Zhananova, Liudmica Cukinykri, Kulikova Anna, Olga Dvdrianinova, Liudmila Utuchina, Aigerim Orynbassarr, Nikita Molokin, Artem Maksiutov, Uana Maksivtov, Elena Glinskaia ve Gulnara Kubassheva yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Demre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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