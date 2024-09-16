Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Muratpaşa ilçesinde durdurdukları araç içerisinde yapılan aramada 61 ruhsatsız tabanca, 58 şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi
        Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi
        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen tur minibüsündeki 13 kişi yaralandı
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu
        Kötü koku ihbarına gelen polis, dairede cansız bedenini buldu
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı
        Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı
        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı
        Yangından kurtuldu, aklı kedilerinde kaldı