Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Muratpaşa ilçesinde durdurdukları araç içerisinde yapılan aramada 61 ruhsatsız tabanca, 58 şarjör ele geçirildi.

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