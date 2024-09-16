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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

        Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski (Dk. 66 Soner Dikmen), Erdal Rakip (Dk. 77 Burak İngenç), Larsson (Dk. 66 Safuri), Townsend (Dk. 66 Gaich), Djenepo, Samudio

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 90 Fougeu), Alioui (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 90 Aksel Aktaş), Ali Yavuz Kol (Dk. 77 Ozan Demirbağ), Yusuf Barası (Dk. 66 Tayfun Aydoğan)

        Goller: Dk. 50 Larsson, Dk. 90+8 Samudio (Antalyaspor), Dk. 84 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Kaluzinski (Antalyaspor), Dk. 79 Manev, Dk. 90+10 Aksel Aktaş (Adana Demirspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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