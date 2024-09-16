Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Emrecan Uzunhan (Dk. 11 Erdoğan Yeşilyurt), Kaluzinski (Dk. 66 Soner Dikmen), Erdal Rakip (Dk. 77 Burak İngenç), Larsson (Dk. 66 Safuri), Townsend (Dk. 66 Gaich), Djenepo, Samudio
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 90 Fougeu), Alioui (Dk. 65 Salih Kavrazlı), Bünyamin Balat (Dk. 90 Aksel Aktaş), Ali Yavuz Kol (Dk. 77 Ozan Demirbağ), Yusuf Barası (Dk. 66 Tayfun Aydoğan)
Goller: Dk. 50 Larsson, Dk. 90+8 Samudio (Antalyaspor), Dk. 84 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kaluzinski (Antalyaspor), Dk. 79 Manev, Dk. 90+10 Aksel Aktaş (Adana Demirspor)
ANTALYA
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