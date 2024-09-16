Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre oyun planı ortaya koyduklarını söyledi.

Mehmet Aurelio, "Larsson'un golüyle 1-0 öne geçtik. Rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan son ana kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun kafa golüyle öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.