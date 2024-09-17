Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:17 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" konseri sanatseverlerle buluştu.

        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen festivalde, Devlet Opera ve Balesinin uluslararası alanda başarılar elde etmiş genç opera solistleri soprano Çiğdem Soyarslan ve Dilan Ayata, mezzosoprano Ezgi Karakaya, bariton Faik Mansuroğlu ve tenor Mert Süngü sahne aldı.

        Sanatçılara sahnede, şef Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

        Konserde sanatçılar Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart gibi ünlü bestecilerin eserlerinden oluşan geniş bir repertuvar sundu.

        Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg, konser öncesi gazetecilere, Aspendos'ta sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu akşam büyük bir gala konseri için sahnede olacaklarını belirten Skanderbeg, "Çok önemli aryalar ve düetler dinleyicilerle buluşacak. Konserin ilk bölümünde solistler daha ciddi aryalarla karşımıza gelecek, ikinci kısımda daha neşeli ve popüler aryalarla devam edeceğiz. Benim için solist sanatçı arkadaşlarımızla çalışmak çok keyifli oldu. Farklı repertuvarlar söyleyen sanatçılarımız var. O yüzden daha fazla kültürlü ve daha fazla varyasyonlu bir gece olacak." diye konuştu.

        Türkiye'de 2011'den bu yana opera temsilleri yönettiğini aktaran Skanderbeg, Türkiye'deki seslerin ve prodüksiyonların çok yüksek seviyede olduğunu kaydetti.

        Solist sanatçı Faik Mansuroğlu da Aspendos'ta ikinci kez sahneye çıkacağını dile getirerek, "Böyle bir antik tiyatroda şarkı söylemek bir opera sanatçısı için gerçekten çok özel ve güzel. Şarkı söylerken çok güzel bir tiyatroyu izliyorsunuz ve bu size ekstra bir ruh katıyor. " ifadelerini kullandı.

        Solist sanatçı Mert Süngü ise Aspendos'un en iyi korunan antik tiyatrolardan biri olduğunu söyledi.

        İlk kez sahne alacağı antik tiyatronun oldukça iyi bir akustiğe sahip olduğunu belirten Süngü, sanatseverlere keyifli bir gece geçirmelerini diledi.

        Festival, 20 Eylül'de İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek "Kuğu Gölü" balesi ile devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Babasını öldürüp bidona koymuş!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!

        Benzer Haberler

        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1
        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı
        Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı