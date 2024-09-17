Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da şarampole yuvarlanan pikaptaki 1 kişi öldü

        Antalya'nın Kemer ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da şarampole yuvarlanan pikaptaki 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Halit Güvercin (84) idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Ovacık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, pikapta yolcu olarak bulunan Nazize Güvercin'in (74) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Ankara'da TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu batağında zombileştiren 'kristal' tehdidi
        Uyuşturucu batağında zombileştiren 'kristal' tehdidi
        Türklerin yurt dışı yatırımının yüzde 43'ü gayrimenkul
        Türklerin yurt dışı yatırımının yüzde 43'ü gayrimenkul
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" k...
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" k...
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1
        Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1