Alex'li Antalyaspor sahasında "güçlü"

OKTAY ÖZDEN - Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'ye teknik direktör dönen Alex'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

Antalyaspor, ligin ikinci haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 yenildi. Akdeniz ekibi, üçüncü haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Akdeniz temsilcisi, ligin dördüncü haftasında 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e dış sahada 5-2 mağlup oldu. Beşinci haftada dün konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonki ikinci galibiyetini kazanarak puanını 7'ye çıkardı. - En golcü Samudio Antalyaspor'un bu sezonki gol perdesini Beşiktaş maçında iki golle açan Paraguaylı oyuncu Braian Samudio, ağları sarsmaya devam ediyor. Atakaş Hatayspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, Adana Demirspor mücadelesinin de uzatma dakikalarında attığı golle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Ligde 5 haftada attığı 4 golle fileleri havalandıran oyuncular arasında giren Samudio, takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. - Larsson'dan iki maçta üç gol Antalyaspor'un İsveçli oyuncusu Sam Larsson ise Başakşehir maçında iki gol attıktan sonra Adana Demirspor karşılaşmasını da boş geçmedi. Antalyaspor'un bu mücadeledeki ilk golünü kaydeden Larsson, üst üste iki haftada üç gol sevinci yaşadı. - Townsend ilk maçına çıktı