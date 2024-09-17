Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 8. Yöreler Renkler Festivali başladı

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesince düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:37 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 8. Yöreler Renkler Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da Muratpaşa Belediyesince düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenen festival kapsamında 72 dernek tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarla yöresel lezzetler, el sanatları, doğal ve tarihi güzellikler tanıtıldı.

        Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından sanatçılar Ali Ateş, Mevlüt Ahıskalı ve Uğur Önür sahne aldı.

        Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede dünyanın dört bir yanından gelen insanların barış içinde yaşadığını belirtti.

        Muratpaşa'daki bu barış iklimini dünyaya yaymak, paylaşmak, ve örnek göstermenin çok kıymetli olduğunu kaydeden Uysal, bu ortamın ilçeyi daha güçlü, renkli ve yaşanılası bir yer yaptığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Alex'li Antalyaspor sahasında "güçlü"
        Alex'li Antalyaspor sahasında "güçlü"
        Antalya'da şarampole yuvarlanan pikaptaki 1 kişi öldü
        Antalya'da şarampole yuvarlanan pikaptaki 1 kişi öldü
        Uyuşturucu batağında zombileştiren 'kristal' tehdidi
        Uyuşturucu batağında zombileştiren 'kristal' tehdidi
        Türklerin yurt dışı yatırımının yüzde 43'ü gayrimenkul
        Türklerin yurt dışı yatırımının yüzde 43'ü gayrimenkul
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" k...
        31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Opera Gala Gecesi" k...
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından
        Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından