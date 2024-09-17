Antalya'da eş zamanlı operasyonla aranan 130 kişi yakalandı

Ekipler, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "şantaj", "zimmet" ve "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan arandıkları ve hüküm giydikleri belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

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