Antalya'da firari hükümlü yakalandı
Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında hakkında 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'nin ilçede olduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.Ş. gözaltına alındı.
Hükümlü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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