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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı

        Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:56
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        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
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        Serik ilçesinde hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanması için çalışmalar gerçekleştirildi.

        Çalışma kapsamında hakkında 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ş'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İ.Ş. gözaltına alındı.

        Hükümlü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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