Aksu'ya içme suyu tesisi kuruldu

Bakım ve Onarım Şefi Metin Karakuş ise vatandaşa sağlıklı su verebilmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASAT İçme Suyu Şube Müdürü Sercan Yanık,"Sondajları devreye almadan önce altyapı çalışmalarımızı yaptık. Ardından laboratuvar için uygun numune alabilmek adına 3 gün bekledik. Numunelere mikrobiyolojik ve kimyasal testler uygulandı. İstenen sonuçlar geldikten sonra da su hattını ana şebeke hattına bağlayıp, abonelere dağıtılmasını sağladık." dedi.

Tesisteki ilave sondaj ile Kemerağzı, Karaçalı, Ermenek ve Altıntaş mahallelerinde yazın artan nüfus yoğunluğu sebebiyle yaşanan su sorunu çözüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki altyapı sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapan ASAT ekiplerince Güzelyurt Mahallesi'ne üretim tesisi kuruldu.

Aksu ilçesinde bazı mahallelerin su ihtiyacını karşılamak için tesis kuruldu.

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