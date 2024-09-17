Antalya'da 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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