Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, İ.Ş'yi saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Aksu'ya içme suyu tesisi kuruldu
        Aksu'ya içme suyu tesisi kuruldu
        Korkuteli'de zabıta ekipleri okulların çevresinde güvenlik önlemi alıyor
        Korkuteli'de zabıta ekipleri okulların çevresinde güvenlik önlemi alıyor
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü yakalandı
        Antalya'da eş zamanlı operasyonla aranan 130 kişi yakalandı
        Antalya'da eş zamanlı operasyonla aranan 130 kişi yakalandı
        Antalya'da arkadaşlarından birini bıçakla öldürüp diğerini yaraladığı iddia...
        Antalya'da arkadaşlarından birini bıçakla öldürüp diğerini yaraladığı iddia...
        Antalya'da caretta caretta yavrularının yuvalarından çıkışı görüntülendi
        Antalya'da caretta caretta yavrularının yuvalarından çıkışı görüntülendi