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        Antalya'da boş arazide bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:43
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        Antalya'da boş arazide bir kişi ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bir kişi ölü bulundu.

        Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edildi.

        Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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