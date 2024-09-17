Antalya'da boş arazide bir kişi ölü bulundu

Ekiplerin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edildi.

Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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