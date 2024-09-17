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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, istişare toplantısında konuştu:

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet ve yatırımların siyaset üstü konular olduğunu belirterek, "Alanya ve Antalya ile ilgili yapacak işlerde, hizmetlerde o parti, bu parti diye bakmayız. Hepimizin iş birliği yapması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:32
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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, istişare toplantısında konuştu:
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        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet ve yatırımların siyaset üstü konular olduğunu belirterek, "Alanya ve Antalya ile ilgili yapacak işlerde, hizmetlerde o parti, bu parti diye bakmayız. Hepimizin iş birliği yapması lazım." dedi.

        Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Alanyamızın Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu istişare toplantısında, Alanya ve Antalya'da yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

        Alanya-Antalya Otobanı projesinin çok sık gündeme geldiğini anlatan Çavuşoğlu, 5-6 kez ihaleye çıkarılmasına rağmen teklif verilmediğini ancak yaptıkları geliştirmeler sonucunda ihaleyi Türkiye'nin güçlü firmalarından birinin aldığını söyledi.

        Çavuşoğlu, kısa süre önce görüştüğü şirketten şantiye kurmaya başladığı bilgisini aldığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda şirket çalışmaya başlayacak. Kredisini de bulduğunu öğrendik ve kredi ile ilgili Türkiye süreçleri tamamlandıktan sonra en geç mart ayında tam kapasiteyle Alanya-Antalya Otobanı çalışması başlamış olacak. En kısa sürede de projenin biteceğini düşünüyoruz." dedi.

        Proje yapılırken, bir taraftan D400 yolundaki trafik problemini çözmeleri gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Hizmet ve yatırımlar siyaset üstü konulardır. Alanya ortak sevdamızdır. Alanya ve Antalya ile ilgili yapacak işlerde, hizmetlerde o parti bu parti diye bakmayız. Hepimizin iş birliği yapması lazım. Bu çerçevede Alanya'nın sorunları çözeceğiz." diye konuştu.

        - "Bu sene Alanyamıza 8 milyar liralık yatırım yapıyoruz"

        Çavuşoğlu, ilçenin dört bir yanında tünel, kavşak ve köprü inşaatlarının sürdüğü bilgisini vererek, Alanya'nın diğer ihtiyaçlarını da çözmeye devam ettiklerini kaydetti. İlçeye doğal gazın getirilmesi ve yeni hükümet konağı binasının yapımından bahseden Çavuşoğlu, "Bu sene Alanyamıza 8 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki sene bu miktarı daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

        Manavgat'ta geçen yıllarda yaşanan orman yangınından Alanya'nın da etkilendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, zarar gören Bayır Mahallesi'nde vatandaşlar için yapılan 108 evin bitmek üzere olduğu bilgisini verdi.

        Alanya'nın eğitime önem verdiğini, hayırseverlerin ilçede yaptıkları okul sayısının bunu gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, sağlık sektöründe çok sayıda projenin de son hızla devam ettiğini aktardı.

        İlçenin en önemli gelir kaynağı turizmdeki sıkıntıları da bildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, turizmimizin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

        Bu çalışmalardan birinin Alanya Gazipaşa Havalimanı'nın genişletilmesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Turizm için havalimanı, Alanya-Antalya otobanı, mevcut D400 yol üzerindeki düzenlemeler önemli. Alanya-Gazipaşa Havaalanı'nın terminal kapasitesi yüzde 50 artırılıyor. Yeni teknolojilerle güzel bir proje yapılıyor ama bana göre yetersiz. Biz 20 sene, 30 sene sonrasını planlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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