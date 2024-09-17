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        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:52
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        Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

        Sahadaki idmana 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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