Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Sahadaki idmana 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

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