Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor

        MUSTAFA KURT - Almanya, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden eylülde yoğun talep gören Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, turizm hareketliliği sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya turizmi eylülü de hareketli geçiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Almanya, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden eylülde yoğun talep gören Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da, turizm hareketliliği sürüyor.

        Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, özellikle Avrupa'daki orta ve yaşlı kesimin Alanya için önemli bir potansiyel olduğunu söyledi.

        Orta ve yaşlı kesimlerin tatil için ılıman havayı tercih ettiğine dikkati çeken Sili, "Talep açısından bir sıkıntı öngörmüyoruz. İç pazardaki düşüşü dış pazardaki kaynak pazarlarla kapatacağız." diye konuştu.

        Sili, fiyatların yüksek sezona göre düştüğünü, Almanya, İskandinav ve Doğu Avrupa ülkelerinden bölgeye bu dönemlerde yoğun talep olduğunu belirtti.

        2024 sezonunun 2023'ün üzerinde bir performans sergilediğini söyleyen Sili, şöyle konuştu:

        "2023 sezonunda rekor sayıda turist bölgeyi ziyaret etti. Elimizdeki verilere göre 2024 yılında da geçen yılın üzerinde bir turist sayısına ulaştık. Bu olumlu bir tablo. Dünya genelinde büyük bir olumsuzluk yaşanmazsa, sezonu yüksek rakamlarla kapatacağız."

        Sili, kış turizmine dair verilerin henüz net olmadığını ancak geçen yılın bir miktar altında seyretmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

        Kriz dönemlerinde ve 12 ay turizm faaliyetlerinde iç pazarın hayati bir rol oynadığını belirten Sili, yerli müşterinin tatil anlayışının genellikle "deniz, kum, güneş" konseptiyle şekillendiğini vurguladı.

        Sili, "Özellikle yüksek sezonda iç pazarın bölgedeki payı yüzde 20'ye kadar çıkarken, okulların açık olduğu dönemlerde bu oran yüzde 10'a düşüyor." dedi.

        - Ekim ayı sonrası uzun dönem konaklamalar artacak

        Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın ise eylülün gelmesi ve okulların açılmasıyla yerli turist sayısında doğal bir azalma yaşandığını söyledi.

        Alanya'da otellerdeki doluluğun yüzde 70'ler seviyesinde olduğu bilgisini veren Açıkalın, "Bu seviyenin ekim ortalarına kadar korunmasını bekliyoruz. Ekim sonrası dönemde ise 2-3 ay gibi uzun dönem konaklamayı tercih eden turistlerin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Bu grupta özellikle Alman turistlerin öne çıktığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Açıkalın, turist sayısı bakımından 2023 yılına göre daha iyi durumda olduklarını, gelir açısından aynı seviyede bir artış sağlanamadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha e...
        Antalya'da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha e...
        Sebze meyve kabuklarını dönüştüren otelde atık miktarı yüzde 30 azaldı
        Sebze meyve kabuklarını dönüştüren otelde atık miktarı yüzde 30 azaldı
        Ali Sabancı'nın tekne kazası sonrası ilk sorusu 'herkes hayatta mı' olmuş
        Ali Sabancı'nın tekne kazası sonrası ilk sorusu 'herkes hayatta mı' olmuş
        Antalya'daki camilerde vaazla 'çırak' çağrısı yapılacak
        Antalya'daki camilerde vaazla 'çırak' çağrısı yapılacak
        Antalya'da pamuk hasadı başladı
        Antalya'da pamuk hasadı başladı
        Eşsiz güzellikteki koylar, hayran bırakıyor
        Eşsiz güzellikteki koylar, hayran bırakıyor