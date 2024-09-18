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        Antalya'da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi

        Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:29
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        Antalya'da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi
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        Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuğa el konuldu.

        Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayıyla imha edildi.

        Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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