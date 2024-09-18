Antalya'da sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuk imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satıldığı ihbarını değerlendiren ekipler tarafından şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.

Aramada, sağlık koşullarına uygun olmayan 2 bin 400 kilogram sucuğa el konuldu.

Sucuklar, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin onayıyla imha edildi.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.