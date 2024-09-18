Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda, 225 bin 800 makaron, 72 kilo kıyılmış tütün, 41 bin 854 sarma kağıdı, 720 paket sigara, 311 elektronik sigara, 289 güneş gözlüğü, 99 bandrol, 10 telefon, 1 sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

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