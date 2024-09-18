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        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:50 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:24
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi.

        Çalışmalarda, 225 bin 800 makaron, 72 kilo kıyılmış tütün, 41 bin 854 sarma kağıdı, 720 paket sigara, 311 elektronik sigara, 289 güneş gözlüğü, 99 bandrol, 10 telefon, 1 sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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