Antalya'da boş arazide bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ölü olarak bulunmuş, cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

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