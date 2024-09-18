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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:34
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain, 8 bin 305 gram esrar, bir miktar para, 1 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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