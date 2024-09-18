Antalya'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 tabanca, 27 fişek, 111 gram kokain, 8 bin 305 gram esrar, bir miktar para, 1 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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