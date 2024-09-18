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        Antalya'da gaziler ve huzurevi sakinleri bocce oynadı

        Antalya'da gaziler ve huzurevi sakinleri "Gaziler Günü" dolayısıyla birlikte bocce oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:53
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        Antalya'da gaziler ve huzurevi sakinleri bocce oynadı
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        Antalya'da gaziler ve huzurevi sakinleri "Gaziler Günü" dolayısıyla birlikte bocce oynadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri ve gaziler bir araya geldi.

        Gaziler ve huzurevi sakinleri, sohbet etme ve bocce oynama fırsatı bularak eğlenceli vakit geçirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AA muhabirine, Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verildiği 19 Eylül'ün Gaziler Günü olarak kutlandığını söyledi.

        Bu vesileyle İl Müdürlüğü olarak huzurevinde kalan büyükler ile vatan uğruna kahramanlık destanı yazmış gazileri bir araya getirdiklerini belirten Sökmen, "Huzurevimizde Bocce Dostluk Turnuvası düzenledik. Bocce huzurevleri arasında artık geleneksel hale gelen bir spor dalı oldu." dedi.

        Sökmen, gazilerin ve yaşlıların bir arada eğlenceli zaman geçirdiğini dile getirdi.

        Gaziler ve huzurevi sakinlerinden oluşan karma takımlar oluşturduklarını anlatan Sökmen, "Kıran kırana bir maç oldu, maçta dostluk kazandı. Gazilerimiz büyüklerini ziyaret ettiği için, büyüklerimiz de kahraman gazileri aralarında gördükleri için mutlu. Biz de bu işe ev sahipliği yaptığımız için ayrı bir mutluluk yaşadık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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