ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, yolsuzluk iddialarını yalanladı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ'ta yolsuzluk yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gelir İdaresi Başkanlığından müfettişler geldi. Defterleri açtık ve istedikleri tüm belgeleri verdik. Herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığına dair yazımızı aldık." dedi.

Ali Bıdı, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, geçen hafta bazı haberlerde kendisi ve ANFAŞ hakkında çeşitli yolsuzluk iddialarının ortaya atıldığını dile getirdi.

Bu bilgilerin kendisine ait bir şirkette ve ANFAŞ'ta 25 yıl yeminli mali müşavirlik yapan bir kişi tarafından servis edildiğini ileri süren Bıdı, bu isimle bazı sorunlar nedeniyle 2 yıl önce yollarını ayırdıklarını anlattı.

ANFAŞ'ın son genel kurul toplantısında ise bu ismin yönetim kuruluna dahil edildiğini dile getiren Bıdı, hemen ardından da bu tür haberlerin gündeme geldiğini vurguladı.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bıdı, "Basında çıkan haberlerde yazılanların hiçbiri doğru değil. ANFAŞ'a bir zarar verilmemiştir. ANFAŞ'ın çoğunluk hissesi bana aittir. Ben sorumluluğumu bilen bir iş adamıyım. Kendisi bu iddialarla ANFAŞ'a çok ciddi zararlar vermiştir. ANFAŞ, Antalya'ya katma değer sağlayan uluslararası bir fuar şirketidir. Bu iddialar sadece ANFAŞ'a değil, şehre de zarar vermiştir. Kendisinin böyle bir yayını neden yaptığını bilmiyorum. Bugün yönetim kurulu toplantısında da kendisini kınadığımı söyledim. Bugün hissedarlarımızı da bu konuda bilgilendirdik." diye konuştu.