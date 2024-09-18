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        ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, yolsuzluk iddialarını yalanladı

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ'ta yolsuzluk yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gelir İdaresi Başkanlığından müfettişler geldi. Defterleri açtık ve istedikleri tüm belgeleri verdik. Herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığına dair yazımızı aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:13
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        ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, yolsuzluk iddialarını yalanladı
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        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ'ta yolsuzluk yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gelir İdaresi Başkanlığından müfettişler geldi. Defterleri açtık ve istedikleri tüm belgeleri verdik. Herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığına dair yazımızı aldık." dedi.

        Ali Bıdı, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, geçen hafta bazı haberlerde kendisi ve ANFAŞ hakkında çeşitli yolsuzluk iddialarının ortaya atıldığını dile getirdi.

        Bu bilgilerin kendisine ait bir şirkette ve ANFAŞ'ta 25 yıl yeminli mali müşavirlik yapan bir kişi tarafından servis edildiğini ileri süren Bıdı, bu isimle bazı sorunlar nedeniyle 2 yıl önce yollarını ayırdıklarını anlattı.

        ANFAŞ'ın son genel kurul toplantısında ise bu ismin yönetim kuruluna dahil edildiğini dile getiren Bıdı, hemen ardından da bu tür haberlerin gündeme geldiğini vurguladı.

        Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bıdı, "Basında çıkan haberlerde yazılanların hiçbiri doğru değil. ANFAŞ'a bir zarar verilmemiştir. ANFAŞ'ın çoğunluk hissesi bana aittir. Ben sorumluluğumu bilen bir iş adamıyım. Kendisi bu iddialarla ANFAŞ'a çok ciddi zararlar vermiştir. ANFAŞ, Antalya'ya katma değer sağlayan uluslararası bir fuar şirketidir. Bu iddialar sadece ANFAŞ'a değil, şehre de zarar vermiştir. Kendisinin böyle bir yayını neden yaptığını bilmiyorum. Bugün yönetim kurulu toplantısında da kendisini kınadığımı söyledim. Bugün hissedarlarımızı da bu konuda bilgilendirdik." diye konuştu.

        ANFAŞ'ın kente değer katan önemli fuarlara ev sahipliği yaptığını anımsatan Bıdı, bu tür iddiaların organizasyonları da risk altına soktuğunun vurguladı.

        Bu tür iddialarla ANFAŞ'a zarar verilmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Bıdı, şunları kaydetti:

        "ANFAŞ'ta elimi taşın altına koydum, burada bir başarı hikayesi yazmak istiyorum ama beni engelliyorlar. Yaşadığım sürece ANFAŞ'ı batırmalarına izin vermeyeceğim. Bu iddialar üzerine geçen hafta Gelir İdaresi Başkanlığından müfettişler geldi. Defterleri açtık ve istedikleri tüm belgeleri verdik. Herhangi bir yolsuzluğa rastlanmadığına dair yazımızı aldık. Gönlümüz, içimiz rahat. Yasal yollardan da başvurumuzu yaptık. Avukatımız savcılığa bu konuda suç duyurusunda bulundu. Tazminat davaları açtık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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